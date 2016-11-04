Прикордонники затримали українця, якого розшукував Інтерпол
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У пункті пропуску “Юнаківка” прикордонники затримали українця, який знаходився у міжнародному розшуку. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Під час перевірки документів 52-річного чоловіка, який прямував з Росії, відбулось спрацювання баз даних Інтерполу та доручень правоохоронних органів. Зазначений громадянин розшукувався українськими правоохоронцями за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Наразі затриманого прикордонники передали представникам Національної поліції.