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15 марта, 19:03 • 91879 просмотра

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Пограничники: украинцы могут вернуться из РФ круглосуточно через любой пункт пропуска

Пограничники: украинцы могут вернуться из РФ круглосуточно через любой пункт пропуска

Киев • УНН

 • 157241 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Граждане Украины могут вернуться из РФ без помех. Согласно ст.33 Конституции Украины, гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в свою страну, указали в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Цитата:

"Подчеркнем, что в соответствии со ст. 33 Конституции Украины гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в свою страну. Государственная пограничная служба обращает внимание граждан, что все наши соотечественники могут беспрепятственно вернуться домой круглосуточно, через любой пункт пропуска", - отметили в ведомстве.

Детали

В ГПСУ напомнили, что в связи с усилением российской агрессии против Украины сегодня Министерство иностранных дел Украины рекомендовало нашим соотечественникам воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, - немедленно покинуть ее территорию.

В случае возникновения проблем при пересечении границы ГПСУ посоветовала обращаться на службу "доверие".

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля страны Запада начали вводить дополнительные ограничительные меры в отношении РФ.

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