Прикордонники: українці можуть повернутися з РФ цілодобово через будь-який пункт пропуску

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Громадяни України можуть повернутися із РФ без перешкод. Відповідно до ст.33 Конституції України, громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в свою країну, вказали у Держприкордонслужбі, пише УНН.