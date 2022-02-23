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Прикордонники: українці можуть повернутися з РФ цілодобово через будь-який пункт пропуску

Прикордонники: українці можуть повернутися з РФ цілодобово через будь-який пункт пропуску

Київ • УНН

 • 157241 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Громадяни України можуть повернутися із РФ без перешкод. Відповідно до ст.33 Конституції України, громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в свою країну, вказали у Держприкордонслужбі, пише УНН.

Цитата:

"Наголосимо, що відповідно до ст. 33 Конституції України громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в свою країну. Державна прикордонна служба звертає увагу громадян, що наразі усі наші співвітчизники можуть безперешкодно повернутися додому цілодобово, через будь-який пункт пропуску", - зазначили у відомстві.

Деталі

У ДПСУ нагадали, що у зв’язку з посиленням російської агресії проти України сьогодні Міністерство закордонних справ України рекомендувало нашим співвітчизникам утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію.

У разі виникнення проблем під час перетину кордону ДПСУ порадило звертатися на службу "Довіра".

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. 

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого країни Заходу почали вводити додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

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