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Пограничники прокомментировали передачу в суд дела относительно "Стены"

Киев • УНН

 • 15064 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Государственная пограничная служба прокомментировала передачу прокурорами САП в Дарницкий районный суд Киева обвинительного акта по факту растраты государственных средств, выделенных на реализацию проекта инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

Пограничники прокомментировали передачу в суд дела относительно "Стены"

"В пределах компетенции Государственная пограничная служба активно сотрудничала с органами предварительного расследования и предоставляла всю необходимую информацию. В то же время, как следует из сообщений о подозрении, утверждение органа досудебного не подтверждается никакими надлежащими доказательствами. Кроме этого, выводы, согласно сообщениям о подозрении врученным подозреваемым в данном уголовном производстве, также опровергаются рядом доказательств, имеющихся у стороны защиты. Так, например, главными доказательствами в данном уголовном производстве, которые якобы обос овують убытки согласно ч.5 ст. 191 УК, является экспертизы. Однако все они были проведены со значительными нарушениями ", - сообщили в ГПСУ.

О нецелевом использовании бюджетных средств, пограничники отметили, что данное уголовное правонарушение согласно сообщениям о подозрении, опять же, обосновывается выводами судебно-экономических экспертиз, а также повторными, проведенными по постановлению следственного судьи.

"В то же время необходимо отметить, что выводы вышеуказанной экспертизы опровергаются решениями административных судов первой и апелляционной инстанции, а также рядом других экспертиз, проведенных различными экспертными учреждениями. И другие нарушения и несоответствия. Передача дела в суд свидетельствует о завершении досудебного расследования, в дальнейшем доказательства сторон уже будет слушать суд. В случае, если вина военнослужащих ГПСУ будет установлена, они будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством ", - добавили в ГПСУ.

Как сообщал УНН, дело хищений на проекте "Стена" направили в суд .

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