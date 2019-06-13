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Справу розкрадань на проекті "Стіна" скерували до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Обвинувальний акт стосовно восьми осіб, причетних до заволодіння коштів, виділених на проект "Стіна", 12 червня 2019 року скеровано до Дарницького райсуду Києва. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАБУ.

Справу розкрадань на проекті "Стіна" скерували до суду

"12 червня 2019 року обвинувальний акт стосовно восьми осіб, причетних до заволодіння 16,68 млн грн, виділених із державного бюджету на інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим (так званий проект “Стіна”), скеровано до Дарницького районного суду міста Києва", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, посадовці Державної прикордонної служби України та представники бізнесу обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень:

  • начальник управління будівництва Адміністрації Державної прикордонної служби України АДПСУ — ч.5 ст.191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”), ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 (“Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням”) Кримінального кодексу України;
  • екс-начальник Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ — ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 (“Службове підроблення”), ч.2 ст.210 КК України;
  • старший офіцер Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ (на час притягнення до кримінальної відповідальності — начальник групи спеціального будівництва Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ) — ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України;
  • директор ТОВ “АЗІ” — ч.5 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України;
  • колишній директор ДП “Чернігівський облавтодор” ДАК “Автомобільні дороги України” — ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України;
  • директор та засновник ТОВ “Будцентр Витязь” — ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України;
  • пособник — ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України;
  • інший пособник— ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 (“Фіктивне підприємництво”) КК України.

"За даними слідства, розкрадання коштів проекту “Стіна” відбувалося через завищення обсягів фактично виконаних робіт порівняно із зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт та залучення фіктивних господарських товариств для виведення коштів у готівку. Окрім того, у документах зазначалися роботи, які взагалі не виконувалися", - додали у НАБУ.

Досудове розслідування за наведеними фактами розтрати коштів державного бюджету під час реалізації так званого проекту “Стіна” здійснювалося з березня 2016 року. У серпні 2017 року детективи НАБУ затримали сімох осіб за підозрою у причетності до реалізації цієї корупційної схеми. Два місяці потому, у листопаді 2017 року, викрито та затримано ще одного учасника. 4 липня 2018 року розслідування стосовно зазначених восьми осіб завершили - стороні захисту надали доступ для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

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