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Дело хищений на проекте "Стена" направили в суд

Киев • УНН

 • 14130 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Обвинительный акт в отношении восьми лиц, причастных к завладению средств, выделенных на проект "Стена", 12 июня 2019 года направлео в Дарницкий райсуд Киева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Дело хищений на проекте "Стена" направили в суд

"12 июня 2019 года обвинительный акт в отношении восьми лиц, причастных к завладению 16,68 млн грн, выделенных из государственного бюджета на инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым (так называемый проект "Стена"), направлен в Дарницкий районный суд города Киева", - говорится в сообщении.

Как отмечается, должностные лица Государственной пограничной службы Украины и представители бизнеса обвиняются в совершении уголовных преступлений:

  • начальник управления строительства Администрации Государственной пограничной службы Украины АДПСУ - ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 ("Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением") Уголовного кодекса Украины;
  • экс-начальник Первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 ("Служебный подлог"), ч.2 ст.210 УК Украины;
  • старший офицер Первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ (на время привлечения к уголовной ответственности - начальник группы специального строительства Первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ) - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;
  • директор ООО "АЗИ" - ч.5 ст.191, ч.1 ст. 366 УК Украины;
  • бывший директор ГП "Черниговский облавтодор" ГАК "Автомобильные дороги Украины" - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;
  • директор и учредитель ООО "Стройцентр Витязь" - ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;
  • пособник - ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины;
  • другой пособник- ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 ("Фиктивное предпринимательство") УК Украины.

"По данным следствия, хищения средств проекта "Стена" происходило через завышение объемов фактически выполненных работ по сравнению с указанным в актах приемки выполненных строительных работ и привлечение фиктивных хозяйственных обществ для вывода средств в наличность. Кроме того, в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись", - добавили в НАБУ.

Досудебное расследование по приведенным фактам растраты средств государственного бюджета при реализации так называемого проекта "Стена" осуществлялось с марта 2016 года. В августе 2017-го детективы НАБУ задержали семерых человек по подозрению в причастности к реализации этой коррупционной схемы. Два месяца спустя, в ноябре 2017 года, разоблачен и задержан еще один участник. 4 июля 2018 года расследование в отношении указанных восьми человек завершили - стороне защиты предоставили доступ для ознакомления с материалами уголовного производства.

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