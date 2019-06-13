Прикордонники прокоментували передачу до суду справи щодо "Стіни"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Державна прикордонна служба прокоментувала передачу прокурорами САП до Дарницького районного суду м.Києва обвинувального акту за фактом розтрати державних коштів, виділених на реалізацію проекту інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МВС.
"В межах компетенції Державна прикордонна служба активно співпрацювала із органами досудового розслідування та надавала усю необхідну інформацію. В той же час, як випливає із повідомлень про підозру, твердження органу досудового не підтверджується жодними належними доказами. Крім цього, висновки, згідно повідомлень про підозру вручених підозрюваним у даному кримінальному провадженні, також спростовуються низкою доказів, наявних у сторони захисту. Так, наприклад, головними доказами у даному кримінальному провадженні, які нібито обґрунтовують збитки згідно ч.5 ст. 191 ККУ, є експертизи. Однак усі вони були проведені із значними порушеннями", - повідомили у ДПСУ.
Щодо нецільового використання бюджетних коштів, прикордонники зазначили, що дане кримінальне правопорушення згідно повідомлень про підозру, знову ж таки, обґрунтовується висновками судово-економічних експертиз, а також повторними, проведеними за ухвалою слідчого судді.
"У той же час необхідно зазначити, що висновки вищевказаної експертизи спростовуються рішеннями адміністративних судів першої та апеляційної інстанції, а також низкою інших експертиз, проведених різними експертними установами. Та інші порушення і не відповідності. Передача справи до суду свідчить про завершення досудового розслідування, в подальшому докази сторін уже слухатиме суд. У разі, якщо вина військовослужбовців ДПСУ буде встановлена, вони нестимуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства", - додали у ДПСУ.
Як повідомляв УНН, справу розкрадань на проекті "Стіна" скерували до суду.