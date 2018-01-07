Пограничники подсчитали сумму предложенных им взяток за год

“За прошлый год сотрудники Госпогранслужбы оформили и направили в Нацполицию более тысячи сообщений о попытках подкупа. Общая сумма средств, предложенных пограничникам, составила более 1 млн гривен”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в Сумской области гражданин России пытался “купить” пограничников за 5 тысяч российских рублей.