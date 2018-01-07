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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Прикордонники підрахували суму запропонованих їм хабарів за рік

Київ • УНН

 • 10734 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Протягом 2017 року українським прикордонникам запропонували хабарів на загальну суму в понад один мільйон гривень. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України, передає УНН.

Прикордонники підрахували суму запропонованих їм хабарів за рік

“За минулий рік співробітники Держприкордонслужби оформили та направили до Нацполіції понад тисячу повідомлень про спроби підкупу. Загальна сума коштів, запропонованих прикордонникам, становила понад 1 мільйон гривень”, — йдеться у повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, на Сумщині громадянин Росії намагався “купити” прикордонників за 5 тисяч російських рублів.

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