Прикордонники підрахували суму запропонованих їм хабарів за рік
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Протягом 2017 року українським прикордонникам запропонували хабарів на загальну суму в понад один мільйон гривень. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України, передає УНН.
“За минулий рік співробітники Держприкордонслужби оформили та направили до Нацполіції понад тисячу повідомлень про спроби підкупу. Загальна сума коштів, запропонованих прикордонникам, становила понад 1 мільйон гривень”, — йдеться у повідомленні прес-служби.
Нагадаємо, на Сумщині громадянин Росії намагався “купити” прикордонників за 5 тисяч російських рублів.