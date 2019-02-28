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Пограничники не будут пропускать в Украину так называемых наблюдателей из России - Слободян

Пограничники не будут пропускать в Украину так называемых наблюдателей из России - Слободян

Киев  •  УНН

 • 8672 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Пограничники не будут пропускать в Украину так называемых "наблюдателей" из Российской Федерации. Об этом на брифинге в Киеве сообщил помощник председателя ГПСУ, пресс-секретарь Олег Слободян, передает УНН.

"Что касается наблюдателей, то мы действуем в рамках закона и полномочий. Верховная Рада приняла закон об ограничении российских наблюдателей, вернее о их допуске. Президент этот закон подписал. Поэтому мы будем его выполнять", - сказал Слободян.

Он добавил, что пограничники будут фильтровать на границе всех, кто кто будет пытаться въехать в Украину, не будучи в списках наблюдателей.

Как сообщал УНН, закон, запрещающий представителям страны-агрессора быть наблюдателями на выборах в Украине, вступил в силу 28 февраля 2019.

Этот закон опубликован в парламентской газете "Голос Украины" от 27 февраля. В законе указано, что он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, 28 февраля.

Верховная Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине 7 февраля. Президент подписал его 26 февраля.

Законом вносятся изменения в законы "О выборах Президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах" которыми определено, что официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховным Советом государством-агрессором или государством-оккупантом.

Этот запрет также касается лиц, предложения по которым инициировано или внесены государством, признанным Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Напомним, председатель ОБСЕ отреагировал на запрет россиянам наблюдать за выборами в Украине.

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