Пограничники на Мариупольском направлении за несколько часов обнаружили товаров на сумму свыше 160 тыс. грн
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 29 октября. УНН. Только за полдня работы пограничники на Мариупольском направлении обнаружили товаров на сумму свыше 160 тыс. грн. Об этом УНН корреспонденту сообщила глава пресс-службы Донецкого пограничного отряда Светлана Савчук.
В КПВВ "Гнутово" и "Новотроицкое" пограничники не пропустили на неподконтрольную территорию два транспортных средства, которые перемещали товары с нарушением правил перевозки на сумму более 160 тыс. грн.
В КПВВ "Гнутово" в автомобиле марки Opel гражданин пытался переместить на оккупированную территорию партию медикаментов, запчасти и одежду. А в КПВВ "Новотроицкое" правоохранители задержали мужчину, который попытался перевезти через линию соприкосновения бытовую химию и сувенирные изделия. Общая сумма выявленных товаров составила более 160 тыс. грн. Граждане, транспортные средства, товары переданы компетентным органам.
Напомним, в секторе "Мариуполь" боевики 8 часов обстреливали позиции ВСУ.