Пограничники на Мариупольском направлении за несколько часов обнаружили товаров на сумму свыше 160 тыс. грн

В КПВВ "Гнутово" и "Новотроицкое" пограничники не пропустили на неподконтрольную территорию два транспортных средства, которые перемещали товары с нарушением правил перевозки на сумму более 160 тыс. грн.

В КПВВ "Гнутово" в автомобиле марки Opel гражданин пытался переместить на оккупированную территорию партию медикаментов, запчасти и одежду. А в КПВВ "Новотроицкое" правоохранители задержали мужчину, который попытался перевезти через линию соприкосновения бытовую химию и сувенирные изделия. Общая сумма выявленных товаров составила более 160 тыс. грн. Граждане, транспортные средства, товары переданы компетентным органам.

Напомним, в секторе "Мариуполь" боевики 8 часов обстреливали позиции ВСУ.