Прикордонники на маріупольському напрямку за кілька годин виявили товарів на суму понад 160 тис. грн
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Тільки за півдня роботи прикордонники на Маріупольському напрямку виявили товарів на суму понад 160 тис. грн. Про це кореспонденту УНН повідомила глава прес-служби Донецького прикордонного загону Світлана Савчук.
У КПВВ “Гнутове” та “Новотроїцьке” прикордонники не пропустили на непідконтрольну територію два транспортних засоби, які переміщували товари з порушенням правил перевезення на суму понад 160 тис. грн.
У КПВВ “Гнутове” в автомобілі марки Opel громадянин намагався перемістити на окуповану територію партію медикаментів, запчастини та одяг. А в КПВВ “Новотроїцьке” правоохоронці затримали чоловіка, який спробував перевезти через лінію зіткнення побутову хімію та сувенірні вироби. Загальна сума виявлених товарів склала понад 160 тис. грн. Громадян, транспортні засоби, товари передано компетентним органам.
Нагадаємо, у Секторі “Маріуполь” бойовики 8 годин обстрілювали позиції ВСУ.