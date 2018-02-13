Пограничники фиксируют уменьшение количества поездок Украинская по "безвизу" в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Государственной пограничной службе Украины фиксируют уменьшении количества украинцев, которые по безвизовому режиму путешествуют в страны Европейского союза. Об этом в эфире 5-го канала заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает УНН.
"Госпогранслужба выполнила все определенные руководством государства задачи - создана система биометрического контроля функционирует на границе со странами ЕС и авиационном направлении, биометрическое оборудование установлено в 157 международных и межгосударственных пунктах пропуска", - отметил Цигикал.
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"За последний месяц количество украинцев-безвизовико уменьшилось на 15%, и составляет почти 29 тыс. человек. Однако это втрое меньше по сравнению с первыми 30-ю днями либерализации визового режима (почти 100 тыс. наших соотечественников)", - отметил он.
По словам Цигикала, всего с 11-го июня 2017 года до Евросоюза в безвизовом порядке проследовало 419 тыс. граждан Украины (3% от общего количества, 12% - от тех, которые последовали за биометрическими паспортами).
"При этом массовых непропусков смежной стороной, как в начале прогнозировали некоторые эксперты, не отмечается, а количество отказов остается незначительной. Только 0,2% от общего количества таких путешественников (10 тыс.). В общем по предварительным подсчетам во въезде в страны ЕС отказано более 60 лицам", - сказал глава службы.