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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 78036 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 91811 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 94397 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 110793 просмотра

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10 марта, 09:12 • 105063 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Пограничники фиксируют уменьшение количества поездок Украинская по "безвизу" в ЕС

Пограничники фиксируют уменьшение количества поездок Украинская по "безвизу" в ЕС

Киев  •  УНН

 • 8846 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Государственной пограничной службе Украины фиксируют уменьшении количества украинцев, которые по безвизовому режиму путешествуют в страны Европейского союза. Об этом в эфире 5-го канала заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает УНН.

"Госпогранслужба выполнила все определенные руководством государства задачи - создана система биометрического контроля функционирует на границе со странами ЕС и авиационном направлении, биометрическое оборудование установлено в 157 международных и межгосударственных пунктах пропуска", - отметил Цигикал.

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"За последний месяц количество украинцев-безвизовико уменьшилось на 15%, и составляет почти 29 тыс. человек. Однако это втрое меньше по сравнению с первыми 30-ю днями либерализации визового режима (почти 100 тыс. наших соотечественников)", - отметил он.

По словам Цигикала, всего с 11-го июня 2017 года до Евросоюза в безвизовом порядке проследовало 419 тыс. граждан Украины (3% от общего количества, 12% - от тех, которые последовали за биометрическими паспортами).

"При этом массовых непропусков смежной стороной, как в начале прогнозировали некоторые эксперты, не отмечается, а количество отказов остается незначительной. Только 0,2% от общего количества таких путешественников (10 тыс.). В общем по предварительным подсчетам во въезде в страны ЕС отказано более 60 лицам", - сказал глава службы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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