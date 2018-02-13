Прикордонники фіксують зменшення кількості поїздок українців по "безвізу" до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Державній прикордонній службі України фіксують зменшенні кількості українців, які за безвізовим режимом подорожують до країн Європейського союзу. Про це в ефірі 5-го каналу під час свого інтерв’ю голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал, передає УНН.
“Держприкордонслужба виконала всі визначені керівництвом держави завдання — створена система біометричного контролю функціонує на кордоні з країнами ЄС та авіаційному напрямку, біометричне обладнання встановлене у 157 міжнародних та міждержавних пунктах пропуску”, — зауважив Цигикал.
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“За останній місяць кількість українців-безвізовиків зменшення на 15%, і становить майже 29 тис. осіб. Однак це втричі менше порівняно з першими 30-ма днями лібералізації візового режиму (майже 100 тис. наших співвітчизників) ”, - зазначив він.
За словами Цигикала, загалом з 11-го червня 2017 року до Євросоюзу у безвізовому порядку прослідувало 419 тис. громадян України (3% від загальної кількості, 12% — від тих, які прослідували за біометричними паспортами).
“При цьому масових непропусків суміжною стороною, як на початку прогнозували окремі експерти, не відмічається, а кількість відмов залишається незначною. Лише 0,2% від загальної кількості таких подорожуючих (10 тис.). Загалом за попередніми підрахунками у в’їзді в країни ЄС відмовлено понад 60 особам”, — сказав голова Служби.