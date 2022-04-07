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Сторонники "русского мира" в шоке от оккупантов: СБУ перехватила разговор

Киев • УНН

 • 369596 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Жители временно захваченных территорий в шоке от российских "освободителей". Об этом свидетельствует перехваченный Службой безопасности Украины телефонный разговор между боевиком "ДНР", чье подразделение сейчас стоит в Херсонской области, и его родственницей, которая проживает в поселке Тарасовка Запорожской области, информирует УНН.

Сторонники "русского мира" в шоке от оккупантов: СБУ перехватила разговор

Детали

Под влиянием российской пропаганды женщина имела иное представление об "освободителях", но реальность шокировала.

"Сережа, поезжай сюда и посмотри, что здесь делается! Я х*рней не страдаю! Я тебе всегда верила! Верила, как ты мне объяснил за бандеровцев. Я возненавидела их. А теперь кого мне ненавидеть?" - сквозь слезы спрашивает женщина у своего племянника.

Она не знает, как уберечь своих 14-ти и 10-летнюю внучек от глума "освободителей": "Мы им колбасы, а они залезают в дом, насилуют детей и стреляют в ноги .Что мне делать? Они ходят по селу, спрашивают, где молодые девушки и предлагают за них солярку", - рыдает женщина.

Родственник советует: "Если есть возможность - выезжайте куда-то. В тыл, куда-то в город".

Напомним 

В россии школьники просят своих родителей, которые воюют против Украины, быстрее убивать украинцев и возвращаться домой.

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