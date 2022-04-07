Прихильники "русского мира" в шоці від окупантів: СБУ перехопила розмову

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Під впливом російської пропаганди жінка мала інше уявлення про "асвабадітєлєй", але реальність шокувала.

"Серьожа, їдь сюда і подивися, що тут робиться! Я х*рньою не страдаю! Я тобі завжди вірила! Вірила, як ти мені об’ясняв за бандерівців… я зненавиділа їх. А тепер кого мені ненавидіти?" – через сльози запитує жінка у свого небожа.

Вона не знає, як вберегти своїх 14-ти та 10-тирічну онучок від глуму "визволителів": "Ми їм ковбаси, а вони залазять у хату, насилують дітей і стріляють у ноги. Шо мені робити? Вони ходять по селу, питають, де молоді дівчата та пропонують за них солярку", — ридає жінка

Родич радить: "Если есть возможность – выезжайте куда-то. В тыл подальше, куда-то в город".

Нагадаємо

У росії школярі просять своїх батьків, які воюють проти України, швидше вбивати українців і повертатися додому.