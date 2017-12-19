Причиной возгорания бывшей нефтебазы в Василькове могла быть попытка ограбления - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Причиной возгорания бывшей нефтебазы в Василькове под Киевом могла быть неудачная попытка ограбления территории. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре ГСЧС Киевской области.
"Действительно там есть возгорания, но там только остатки горючего, на месте работают наши подразделения из Василькова и Глеваха, угрозы там нет, там остатки горючего, остатки металлоконструкций. Возможно, туда попали какие-то люди, которые резали конструкции, и это стало причиной возгорания", - сообщили в ГСЧС.
Так, пожар на (upd бывший нефтебазе) БРСМ в Василькове произошел у военного аэродрома.
В свою очередь MilitaryAviation.in.UA в Facebook сообщили, что "торговая марка "БРСМ-Нафта" не имеет отношения к бывшей нефтебазе, на которой сейчас наблюдается возгорание резервуаров".