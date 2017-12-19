Причиной возгорания бывшей нефтебазы в Василькове могла быть попытка ограбления - ГСЧС

"Действительно там есть возгорания, но там только остатки горючего, на месте работают наши подразделения из Василькова и Глеваха, угрозы там нет, там остатки горючего, остатки металлоконструкций. Возможно, туда попали какие-то люди, которые резали конструкции, и это стало причиной возгорания", - сообщили в ГСЧС.

Так, пожар на (upd бывший нефтебазе) БРСМ в Василькове произошел у военного аэродрома.

В свою очередь MilitaryAviation.in.UA в Facebook сообщили, что "торговая марка "БРСМ-Нафта" не имеет отношения к бывшей нефтебазе, на которой сейчас наблюдается возгорание резервуаров".