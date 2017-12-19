Причиною загорання колишньої нафтобази у Василькові могла бути спроба пограбування - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Причиною загорання колишньої нафтобази у Василькові під Києвом могла бути невдала спроба пограбування території. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-центрі ДСНС Київської області.
“Дійсно там є загорання, але там тільки залишки пального, на місці працюють наші підрозділи з Василькова і Глевахи, загрози там не має, бо там залишки пального, залишки металоконструкцій. Можливо, туди потрапили якісь люди, які різали конструкції, і це стало причиною загорання”, — повідомили в ДСНС.
Так, пожежа на (upd колишній нафтобазі) БРСМ у Василькові сталася біля військового аеродрому.
В свою чергу MilitaryAviation.in.UA у Facebook повідомили, що “торгова марка "РСМ-Нафта" не має відношення до колишньої нафтобази, на якій на даний момент спостерігається загоряння резервуарів”.