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Причиною загорання колишньої нафтобази у Василькові могла бути спроба пограбування - ДСНС

Причиною загорання колишньої нафтобази у Василькові могла бути спроба пограбування - ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Причиною загорання колишньої нафтобази у Василькові під Києвом могла бути невдала спроба пограбування території. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-центрі ДСНС Київської області.

“Дійсно там є загорання, але там тільки залишки пального, на місці працюють наші підрозділи з Василькова і Глевахи, загрози там не має, бо там залишки пального, залишки металоконструкцій. Можливо, туди потрапили якісь люди, які різали конструкції, і це стало причиною загорання”, — повідомили в ДСНС.

Так, пожежа на (upd колишній нафтобазі) БРСМ у Василькові сталася біля військового аеродрому.

В свою чергу MilitaryAviation.in.UA у Facebook повідомили, що “торгова марка "РСМ-Нафта" не має відношення до колишньої нафтобази, на якій на даний момент спостерігається загоряння резервуарів”.

 

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