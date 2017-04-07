Президента призвали освободить голову НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали освободить от должности председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте электронных петиций Президенту Украины, передает УНН.
"Требую освободить Наталью Корчак с должности председателя НАПК за невыполнение служебных обязанностей и саботаж работы НАПК. Привлечь ее к уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением, а именно начисления себе премий за неудовлетворительную роботу. Провести открытый прозрачный конкурс ... на должность главы НАПК с привлечением авторитетных международных специалистов и украинских общественных организаций", - говорится в тексте петиции.
Автором петиции выступил Анатолий Бабак.
Петиция была зарегистрирована 7 апреля и сейчас набрала 1 подпись с 25 тыс. необходимых. К концу сбора подписей остался 91 день.
Как сообщал УНН, Президент уже почти год не отвечал на петиции украинцев.