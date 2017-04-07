Президента закликали звільнити голову НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президента України Петра Порошенка закликали звільнити з посади голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталію Корчак. Відповідна петиція зареєстрована на сайті електронних петицій Президенту України, передає УНН.
“Вимагаю звільнити Наталію Корчак з посади голови НАЗК за невиконання службових обов’язків та саботаж роботи НАЗК. Притягнути її до кримінальної відповідальності за зловживання службовим становищем, а саме нарахування собі премій за незадовільну роботу. Провести відкритий прозорий конкурс ... на посаду голови НАЗК з залученням авторітетних міжнародних фахівців та українських громадських організацій”, — йдеться в тексті петицій.
Автором петиції виступила Анатолій Бабак.
Петиція була зареєстрована 7 квітня і наразі набрала 1 підпис з 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишилося 91 день.
Як повідомляв УНН, Президент уже майже рік не відповідав на петиції українців.