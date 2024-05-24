Президента Чехии выписали из больницы после аварии на мотоцикле
Киев • УНН
Президент Чехии Петр Павел был выписан из больницы после того, как получил незначительные травмы в результате падения с мотоцикла на низкой скорости во время практики езды по бездорожью.
В пятницу утром президента Чехии Петра Павла выписали из Центрального военного госпиталя Праги для лечения дома после падения с мотоцикла. Об этом сообщает Radio Prague International со ссылкой на Канцелярию президента, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что график президента на следующей неделе остается без изменений, включая запланированную зарубежную поездку.
Полиция не расследует происшествие, поскольку оно произошло на закрытой спортивной трассе, а не на дороге.
Дополнение
По данным Канцелярии президента республики, глава государства получил травму, упав с мотоцикла на небольшой скорости во время занятий вождением по бездорожью на замкнутой трассе.
После происшествия в четверг он остался на ночь в Центральном военном госпитале для профилактического наблюдения. По данным канцелярии и больницы, травмы оказались несерьезными.
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