Президента Чехії виписали з лікарні після аварії на мотоциклі
Київ • УНН
Президент Чехії Петр Павел був виписаний з лікарні після того, як отримав незначні травми в результаті падіння з мотоцикла на низькій швидкості під час практики їзди по бездоріжжю.
У п'ятницю вранці президента Чехії Петра Павла виписали з Центрального військового госпіталю Праги для лікування вдома після падіння з мотоцикла. Про це повідомляє Radio Prague International з посиланням на Канцелярію президента, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що графік президента наступного тижня залишається без змін, включаючи заплановану закордонну поїздку.
Поліція не розслідує пригоду, оскільки вона сталася на закритій спортивній трасі, а не на дорозі.
Доповнення
За даними Канцелярії президента республіки, глава держави отримав травму, впавши з мотоцикла на невеликій швидкості під час занять водінням бездоріжжям на замкнутій трасі.
Після події у четвер він залишився на ніч у Центральному військовому шпиталі для профілактичного спостереження. За даними канцелярії та лікарні, травми виявилися несерйозними.