Президент Зеленский подписал законопроект об изменениях порядка рассмотрения дел в ВАКС: о чем идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, которым меняется порядок рассмотрения дел в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) и уточняется вопрос состава суда по делам против чиновников. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Детали

Президент подписал сегодня №11130 о частичном единоличном рассмотрении дел в ВАКС против коллегиального рассмотрения если обвиняемый топ-чиновников. Предполагается, что все дела в судах первой инстанции рассматривает дела судьей единолично - сообщил Железняк.

Он добавил, что по закону предусматривается возможность рассматривать дела тремя судьями только по ходатайству обвиняемого, если^

за инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более 10 лет;

уголовное производство в отношении Президента Украины, полномочия которого прекращены, народного депутата, премьер-министра, члена Кабинета министров, генерального прокурора, председателя СБУ, члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных



Это был структурный маяк МВФ до конца апреля. Таким образом для ближайшего пересмотра мы выполнили все "маяки" по программе - добавил нардеп.

Напомним

Упомянутый законопроект, которым меняется порядок рассмотрения дел в Высшем антикоррупционном суде и уточняется вопрос состава суда по делам против чиновников, Верховная Рада приняла 24 апреля.