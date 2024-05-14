Президент Зеленский подписал законопроект об изменениях порядка рассмотрения дел в ВАКС: о чем идет речь

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  103481 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  105573 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  133747 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  136577 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  129450 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174751 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210190 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214950 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206018 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159899 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Новости по теме
Президент Зеленский подписал законопроект об изменениях порядка рассмотрения дел в ВАКС: о чем идет речь

Президент Зеленский подписал законопроект об изменениях порядка рассмотрения дел в ВАКС: о чем идет речь

  •  2102 просмотра
Угрозы журналисту Михаилу Ткачу из-за расследования. В Офисе Генпрокурора начали досудебное расследование

Угрозы журналисту Михаилу Ткачу из-за расследования. В Офисе Генпрокурора начали досудебное расследование

  •  2180 просмотра
Intel планирует завод в Ирландии: обсуждается проект на 11 млрд долларов

Intel планирует завод в Ирландии: обсуждается проект на 11 млрд долларов

  •  2109 просмотра
Пожарный флот и дополнительные бригады спасателей: в ЕС готовятся к сезону лесных пожаров

Пожарный флот и дополнительные бригады спасателей: в ЕС готовятся к сезону лесных пожаров

  •  2183 просмотра
Экстремальные погодные условия в Китае уничтожили урожай личи стоимостью 4 млрд долларов

Экстремальные погодные условия в Китае уничтожили урожай личи стоимостью 4 млрд долларов

  •  3404 просмотра
российский удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 17

российский удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 17

  •  4509 просмотра
Количество внутренних переселенцев в мире достигло беспрецедентного уровня

Количество внутренних переселенцев в мире достигло беспрецедентного уровня

  •  3856 просмотра
На Харьковщине сегодня эвакуировали уже 140 человек

На Харьковщине сегодня эвакуировали уже 140 человек

  •  6021 просмотра
Получатели жилищных субсидий могут рассчитывать на помощь: в ПФУ разъяснили критерии

Получатели жилищных субсидий могут рассчитывать на помощь: в ПФУ разъяснили критерии

  •  5148 просмотра
Юн Сок Йоль подтвердил Зеленскому участие Южной Кореи в Саммите мира

Юн Сок Йоль подтвердил Зеленскому участие Южной Кореи в Саммите мира

  •  6216 просмотра

Популярные

Британская разведка: Харьковскую область атаковала новая группировка армии рф

Британская разведка: Харьковскую область атаковала новая группировка армии рф

  •  39399 просмотра
Партизаны зафиксировали прибытие в оккупированный Джанкой новой группы военных рф, включая сотрудников фсб - "АТЕШ"

Партизаны зафиксировали прибытие в оккупированный Джанкой новой группы военных рф, включая сотрудников фсб - "АТЕШ"

  •  54833 просмотра
"Торговый безвиз" еще на год: назвали условия доступа украинского агроэкспорта на рынок ЕС

"Торговый безвиз" еще на год: назвали условия доступа украинского агроэкспорта на рынок ЕС

  •  57400 просмотра
Буданов: ресурсы врага на Харьковщине - ограничены

Буданов: ресурсы врага на Харьковщине - ограничены

  •  23849 просмотра
Противодействие демпингу и аудит поставщиков: в ГОТ рассказали, на каких условиях объявили новые тендеры по поставке питания для ВСУ

Противодействие демпингу и аудит поставщиков: в ГОТ рассказали, на каких условиях объявили новые тендеры по поставке питания для ВСУ

  •  25853 просмотра

Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  272589 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  316615 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  317308 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  324565 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  334416 просмотра

Президент Зеленский подписал законопроект об изменениях порядка рассмотрения дел в ВАКС: о чем идет речь

Президент Зеленский подписал закон, который меняет процедуру рассмотрения дел в Высшем антикоррупционном суде, позволяя единоличное рассмотрение большинства дел и коллегиальное рассмотрение только для высокопоставленных чиновников по их ходатайству.

политика •   •  2102 просмотра
Президент Зеленский подписал законопроект об изменениях порядка рассмотрения дел в ВАКС: о чем идет речь

Угрозы журналисту Михаилу Ткачу из-за расследования. В Офисе Генпрокурора начали досудебное расследование

Журналисты сообщили о попытках давления, угрозах и препятствовании их журналистской деятельности, что привело к началу досудебного расследования Генеральной прокуратурой по факту воздействия на журналиста и угроз убийством или насилием в отношении журналиста.

Криминал и ЧП •   •  2180 просмотра
Угрозы журналисту Михаилу Ткачу из-за расследования. В Офисе Генпрокурора начали досудебное расследование

Intel планирует завод в Ирландии: обсуждается проект на 11 млрд долларов

Intel ведет переговоры с компанией Apollo Global Management об инвестировании более 11 миллиардов долларов США в строительство нового завода по производству микросхем в Ирландии.

Технологии •   •  2109 просмотра
Intel планирует завод в Ирландии: обсуждается проект на 11 млрд долларов

Пожарный флот и дополнительные бригады спасателей: в ЕС готовятся к сезону лесных пожаров

ЕС увеличивает финансирование пожарных бригад, разворачивает отдельные подразделения в уязвимых странах и расширяет свой противопожарный флот на 28 самолетов и 4 вертолета для борьбы с ожидаемым суровым сезоном лесных пожаров из-за изменения климата.

Новости Мира •   •  2183 просмотра
Пожарный флот и дополнительные бригады спасателей: в ЕС готовятся к сезону лесных пожаров

Экстремальные погодные условия в Китае уничтожили урожай личи стоимостью 4 млрд долларов

Экстремальные погодные условия в Китае, включая необычно теплую зиму, за которой последовали проливные весенние дожди, уничтожили в этом году почти половину урожая личи стоимостью 4 миллиарда долларов.

Экономика •   •  3404 просмотра
Экстремальные погодные условия в Китае уничтожили урожай личи стоимостью 4 млрд долларов

российский удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 17

По меньшей мере 17 человек, в том числе 12-летний мальчик и 8-летняя девочка, были ранены в результате российского удара по Харькову, причем один гражданский человек находится в тяжелом состоянии, а 11 человек получили ранения средней тяжести.

Война •   •  4509 просмотра
российский удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 17

Количество внутренних переселенцев в мире достигло беспрецедентного уровня

В 2023 году конфликты и насилие заставили покинуть свои дома рекордные 75,9 миллиона человек в 66 странах, половина из которых проживает в странах Африки к югу от Сахары, согласно докладу Центра мониторинга внутреннего перемещения.

Новости Мира •   •  3856 просмотра
Количество внутренних переселенцев в мире достигло беспрецедентного уровня

На Харьковщине сегодня эвакуировали уже 140 человек

Сегодня 140 человек были эвакуированы из прифронтовых районов Харьковской области, эвакуация все еще продолжается, сообщает местная полиция.

Общество •   •  6021 просмотра
На Харьковщине сегодня эвакуировали уже 140 человек

Получатели жилищных субсидий могут рассчитывать на помощь: в ПФУ разъяснили критерии

Получатели жилищных субсидий и льгот, которые получали их до 24 февраля 2022 года, проживали на оккупированной территории или территории проведения антитеррористической операции и не обратились за переназначением, могут продолжить получать выплаты до 1 июля 2024 года, подав соответствующее заявление в органы Пенсионного фонда Украины.

Общество •   •  5148 просмотра
Получатели жилищных субсидий могут рассчитывать на помощь: в ПФУ разъяснили критерии

Юн Сок Йоль подтвердил Зеленскому участие Южной Кореи в Саммите мира

Президент Южной Кореи Юн Сок Йол подтвердил президенту Зеленскому, что Южная Корея примет участие в предстоящем Мирном саммите в Швейцарии, чтобы обсудить вопросы справедливого и прочного мира в Украине.

Война •   •  6216 просмотра
Юн Сок Йоль подтвердил Зеленскому участие Южной Кореи в Саммите мира