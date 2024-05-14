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Президент Зеленський підписав законопроєкт про зміни порядку розгляду справ у ВАКС: про що йдеться

Президент Зеленський підписав законопроєкт про зміни порядку розгляду справ у ВАКС: про що йдеться

Київ • УНН

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Президент Зеленський підписав закон, який змінює процедуру розгляду справ у Вищому антикорупційному суді, дозволяючи одноособовий розгляд більшості справ і колегіальний розгляд лише для високопосадовців за їхнім клопотанням.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, яким змінюється порядок розгляду справ у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) та уточнюється питання складу суду у справах проти високопосадовців. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Деталі

Президент підписав сьогодні №11130 про частковий одноособовий розгляд справ у ВАКС проти колегіального розгляду якщо обвинувачений топпосадовців. Передбачається, що всі справи в судах першої інстанції розглядає справи суддею одноособово

- повідомив Железняк.

Він додав, що за законом передбачається можливість розглядати справи трьома суддями лише за клопотанням обвинуваченого, якщо^

  • за інкримінований злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше 10 років;
  • кримінальне провадження стосовно Президента України, повноваження якого припинено, народного депутата, прем'єр-міністра, член Кабінету міністрів, генерального прокурора, голови СБУ, члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольного комітету України, голови Національного банку України.

Це був структурний маяк МВФ до кінця квітня. Таким чином для найближчого перегляду ми виконали всі "маяки" по програмі

- додав нардеп.

Нагадаємо

Згаданий законопроєкт, яким змінюється порядок розгляду справ у Вищому антикорупційному суді та уточнюється питання складу суду у справах проти високопосадовців, Верховна Рада ухвалила 24 квітня.

Павло Башинський

Павло Башинський

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