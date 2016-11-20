Президент заявил, что не допустит внутренних конфликтов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Если пойти по пути острых внутренних конфликтов, можно очень быстро бросить страну в пропасть хаоса и беспорядка, сделать незащищенной перед внешней агрессией, как Президент я не допущу такого сценария. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время видеообращения по случаю Дня Достоинства и Свободы, передает УНН.
"Не так уж много надо усилий, чтобы все сделанное, все выстраданное сошло на нет. Враг не только атакует Украину извне, но и расшатывает нас изнутри. Целью Кремля является постоянная внутренняя дестабилизация, анархия, атаманщина. Досрочные выборы в Украине и усиление позиций пророссийских сил в новом парламенте. А дальше - ревизия европейского курса. А еще потом - полное изменение внешнеполитического вектора государства. В финале - возвращение Украины в имперское стойло.
Если пойти по пути острых внутренних конфликтов, можно очень быстро бросить страну в пропасть хаоса и беспорядка, сделать незащищенной перед внешней агрессией. Как Президент я не допущу такого сценария", - заявил Президент.
Напомним, П.Порошенко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы.