Президент заявив, що недопустить внутрішніх конфліктів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Якщо піти шляхом гострих внутрішніх конфліктів, можна дуже швидко кинути країну у прірву хаосу і безладу, зробити незахищеною перед зовнішньою агресією, як Президент я не допущу такого сценарію. Про Про це Президент України Петро Порошенко під час відеозвернення з нагоди Дня Гідності і Свободи, передає УНН.
"Не так вже й багато треба зусиль, щоб все зроблене, все вистраждане зійшло нанівець. Ворог не лише атакує Україну ззовні, але й розхитує нас зсередини. Метою Кремля є постійна внутрішня дестабілізація, анархія, отаманщина. Дострокові вибори в Україні і посилення позицій проросійських сил в новому парламенті. А далі — ревізія європейського курсу. А ще потім — повна зміна зовнішньополітичного вектору держави. У фіналі — повернення України в імперське стійло.
Якщо піти шляхом гострих внутрішніх конфліктів, можна дуже швидко кинути країну у прірву хаосу і безладу, зробити незахищеною перед зовнішньою агресією. Як Президент я не допущу такого сценарію", - заявив Президент.
Нагадаємо, П.Порошенко привітав українців з Днем Гідності та Свободи.