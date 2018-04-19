Президент хочет противодействовать антиукраинскому вещанию на границе с Приднестровьем
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко предложил применить технологии противодействия антиукраинскому вещанию на границе с Приднестровьем. Об этом он сказал сегодня во время совещания по вопросам противодействия информационной агрессии РФ, передает УНН.
"Хотел бы, чтобы информационные диверсии, используя аналоговые сигналы телевидения, не были оправданием дальнейшего продолжения вещания аналоговых украинских вещателей, а наоборот - для противодействия России мы используем свои технологии, а для перехода к качественному цифровому вещанию украинских вещателей, в том числе и вдоль границы, обязательно нужно принимать соответствующие решения по переходу на цифру. Я бы также просил, чтобы мы рассмотрели возможность применения соответствующих технологий систем противодействия антиукраинскому вещанию не только вдоль неконтролируемой российско-украинской границы, но и вдоль участка украино-молдавской границы на участке Приднестровья", - сказал он.
По его словам, там есть возможности организации информационных диверсий в Одесской области.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время посетит Донбасс для проверки качества трансляции сигналов украинских вещателей в зоне проведения АТО.