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Президент хочет противодействовать антиукраинскому вещанию на границе с Приднестровьем

Киев • УНН

 • 9689 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко предложил применить технологии противодействия антиукраинскому вещанию на границе с Приднестровьем. Об этом он сказал сегодня во время совещания по вопросам противодействия информационной агрессии РФ, передает УНН.

Президент хочет противодействовать антиукраинскому вещанию на границе с Приднестровьем

"Хотел бы, чтобы информационные диверсии, используя аналоговые сигналы телевидения, не были оправданием дальнейшего продолжения вещания аналоговых украинских вещателей, а наоборот - для противодействия России мы используем свои технологии, а для перехода к качественному цифровому вещанию украинских вещателей, в том числе и вдоль границы, обязательно нужно принимать соответствующие решения по переходу на цифру. Я бы также просил, чтобы мы рассмотрели возможность применения соответствующих технологий систем противодействия антиукраинскому вещанию не только вдоль неконтролируемой российско-украинской границы, но и вдоль участка украино-молдавской границы на участке Приднестровья", - сказал он.

По его словам, там есть возможности организации информационных диверсий в Одесской области.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время посетит Донбасс для проверки качества трансляции сигналов украинских вещателей в зоне проведения АТО.

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