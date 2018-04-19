Президент хоче протидіяти антиукраїнському мовленню на кордоні з Придністров’ям
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко запропонував застосувати технології протидії антиукраїнському мовленню на кордоні з Придністров’ям. Про це він сказав сьогодні під час наради з питань протидії інформаційній агресії РФ, передає УНН.
"Хотів би, щоб інформаційні диверсії, використовуючи аналогові сигнали телебачення, не були виправданням подальшого продовження мовлення аналогових українських мовників, а навпаки - для протидії Росії ми використовуємо свої технології, а для переходу до якісного цифрового мовлення українських мовників, в тому числі і вздовж кордону, обов’язково треба приймати відповідні рішення щодо переходу на цифру. Я б також просив, щоб ми розглянули можливість застосування відповідних технологій систем протидії антиукраїнському мовленню не лише вздовж неконтрольованого українсько-російського кордону, а й вздовж ділянки україно-молдовського кордону на ділянці Придністров’я", - сказав він.
За його словами, там є можливості організації інформаційних диверсій в Одеській області.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко найближчим часом відвідає Донбас для перевірки якості трансляції сигналів українських мовників в зоні проведення АТО.