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Президент хоче протидіяти антиукраїнському мовленню на кордоні з Придністров’ям

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко запропонував застосувати технології протидії антиукраїнському мовленню на кордоні з Придністров’ям. Про це він сказав сьогодні під час наради з питань протидії інформаційній агресії РФ, передає УНН.

Президент хоче протидіяти антиукраїнському мовленню на кордоні з Придністров’ям

"Хотів би, щоб інформаційні диверсії, використовуючи аналогові сигнали телебачення, не були виправданням подальшого продовження мовлення аналогових українських мовників, а навпаки - для протидії Росії ми використовуємо свої технології, а для переходу до якісного цифрового мовлення українських мовників, в тому числі і вздовж кордону, обов’язково треба приймати відповідні рішення щодо переходу на цифру. Я б також просив, щоб ми розглянули можливість застосування відповідних технологій систем протидії антиукраїнському мовленню не лише вздовж неконтрольованого українсько-російського кордону, а й вздовж ділянки україно-молдовського кордону на ділянці Придністров’я", - сказав він.

За його словами, там є можливості організації інформаційних диверсій в Одеській області.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко найближчим часом відвідає Донбас для перевірки якості трансляції сигналів українських мовників в зоні проведення АТО.

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