Президент призвал не клеймить всех участников массовых акций
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время видеообращения по случаю Дня Достоинства и Свободы призвал украинцев не клеймить всех без разбора участников массовых акций, передает корреспондент УНН.
"Я уже неоднократно на исторических примерах показывал, как авторитарная Московия преимущества демократии в соседних странах использовала в своих интересах - вплоть до поглощения этих стран. Уверен, на этот раз у нее ничего не получится. Почему? Потому что мы, украинцы, - мудрый народ, который сложно сбить с пути.
Призываю не клеймить всех без разбора участников массовых акций. Понятно, что у людей есть основания для недовольства и каждый свободный гражданин в свободной Украине имеет неотъемлемое право на протест. Именно демократия и свобода стали очевидными достижениями Революции Достоинства. Война и кризис мешали сосредоточиться на вопросах благосостояния. Сейчас Правительство и вся власть имеют возможность сконцентрировать внимание именно на этом", - отметил Президент.
Напомним, Президент заявил, что не допустит внутренних конфликтов