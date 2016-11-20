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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Президент закликав не таврувати всіх учасників масових акцій

Президент закликав не таврувати всіх учасників масових акцій

Київ • УНН

 • 9186 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час відеозверненні з нагоди Дня Гідності та Свободи закликав українців не таврувати всіх без розбору учасників масових акцій, передає кореспондент УНН.

"Я вже неодноразово на історичних прикладах показував, як авторитарна Московія переваги демократії в сусідніх країнах використовувала в своїх інтересах — аж до поглинання цих країн. Впевнений, цього разу у неї нічого не вийде. Чому? Бо ми, українці, — мудрий народ, який складно збити на манівці.

Закликаю не таврувати всіх без розбору учасників масових акцій. Зрозуміло, що у людей є підстави для невдоволення і кожний вільний громадянин у вільній Україні має невід’ємне право на протест. Саме демократія та свобода стали очевидними здобутками Революції Гідності. Війна і криза заважали зосередитись на питаннях добробуту. Зараз вже Уряд і вся влада мають можливість сконцентрувати увагу саме на цьому", - зазначив Президент.

Нагадаємо, Президент заявив, що недопустить внутрішніх конфліктів

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