Президент закликав не таврувати всіх учасників масових акцій
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час відеозверненні з нагоди Дня Гідності та Свободи закликав українців не таврувати всіх без розбору учасників масових акцій, передає кореспондент УНН.
"Я вже неодноразово на історичних прикладах показував, як авторитарна Московія переваги демократії в сусідніх країнах використовувала в своїх інтересах — аж до поглинання цих країн. Впевнений, цього разу у неї нічого не вийде. Чому? Бо ми, українці, — мудрий народ, який складно збити на манівці.
Закликаю не таврувати всіх без розбору учасників масових акцій. Зрозуміло, що у людей є підстави для невдоволення і кожний вільний громадянин у вільній Україні має невід’ємне право на протест. Саме демократія та свобода стали очевидними здобутками Революції Гідності. Війна і криза заважали зосередитись на питаннях добробуту. Зараз вже Уряд і вся влада мають можливість сконцентрувати увагу саме на цьому", - зазначив Президент.
Нагадаємо, Президент заявив, що недопустить внутрішніх конфліктів