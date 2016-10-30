Президент задекларировал коллекцию картин, рояль и держатель для галстука

В декларации указана коллекция картин украинских и российских мастеров 19-20 века в количестве 65 единиц, коллекция картин старых мастеров в количестве 15 единиц, коллекция картин современных художников импрессионистов и сюрреалистов (4 единицы), коллекция скульптур 19-20-го столетия в количестве 6 единиц, Гуглиельмо Пуги, скульптура "Мальчик рыбалка" (209792 грн), мебельные гарнитуры (JUMBO COLLECTION), мебельные гарнитуры (ASNAGHI INTERIORS, RIVA, Martini Mobili), комплект бра на 14шт, люстры, машина химчистки, телевизоры, видеопроектор, набор каминный 3 шт. (часы, подсвечники), настольные часы, рояль.

Также указаны шесть наручных часов, среди которых хронометры марки Hublot и Breguet, ювелирные украшения Cartier, Carrera y Carrera, Dior и других фирм, а также изготовленные по индивидуальному заказу. Среди ювелирных изделий является и держатель для галстука. Также задекларировал президент шубы, сумки и полушубок, которые носит его жена. Сам Петр Порошенко указал, что у него есть кожаное черное пальто Stefano Ricci.

Напомним, субъект декларирования должен задекларировать: ценное движимое имущество, стоимость которого превышает 100 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.

Как сообщал УНН, Петр Порошенко подал электронную декларацию, в которой указал принадлежащее ему недвижимое имущество.