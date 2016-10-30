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Президент задекларував колекцію картин, рояль та тримач для краватки

Президент задекларував колекцію картин, рояль та тримач для краватки

Київ • УНН

 • 10540 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Президент України подав електронну декларацію за 2015 рік у якій, серед іншого, вказав також перелік наявних у нього дорогих речей серед яких колекції картин, а також шуби дружини. Про це УНН повідомляє з посиланням на декларацію глави держави, опубліковану в Єдиному державному реєстрі електронних декларацій.

У декларації вказана колекція картин українських та російських майстрів 19-20 століття в кількості 65 одиниць, колекція картин старих майстрів в кількості 15 одиниць, колекція картин сучасних художників імпресіоністів та сюрреалістів (4 одиниці), колекція скульптур 19-20-го сторіччя в кількості 6 одиниць, Гуглієльмо Пугі, скульптура "Хлопчик рибалка" (209 792 грн), 2 меблевих гарнітури: 2 Консолі, тумба під ТВ, комод, центровий стіл, диван кутовий та ліжко, шафа, туалетний столик (JUMBO COLLECTION), меблеві гарнітури (ASNAGHI INTERIORS, RIVA, Martini Mobili), комплект бра на 14шт, люстри, машина хімчистки, телевізори, відеопроектор, набір камінний 3 шт. (годинники, свічники), настільний годинник, рояль.

Також вказані шість наручних годинників, серед яких хронометри марок Hublot та Breguet, ювелірні прикраси Cartier, Carrera y Carrera, Dior та інших фірм, а також виготовлені на індивідуальне замовлення. Серед ювелірних виробів є і тримач для краватки. Також задекларував президент шуби, сумки та кожушок, які носить його дружина. Сам Петро Порошенко має шкіряне чорне пальто Stefano Ricci.

В автопарку президентської сім'ї всього 5 машин. Саме у Петра Порошенка Mercedes-benz Vito, BMW F02/750Li xDrive, Range Rover, Bayliner 185 BR. У дружини президента - Jaguar XF 4/2 Lv8.

Нагадаємо, суб’єкт декларування повинен задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

Як повідомляв УНН, Петро Порошенко подав електронну декларацію, в якій вказав належне йому нерухоме майно.

Українські Національні Новини

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