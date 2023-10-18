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Президент Египта заявил, что Израиль может принять палестинских беженцев в пустыне Негев

Киев • УНН

 • 395178 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Израиль мог бы переместить палестинских беженцев, пострадавших от боевых действий в секторе Газа, в пустыню Негев, находящуюся на юге Израиля. Об этом сказал президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Президент Египта заявил, что Израиль может принять палестинских беженцев в пустыне Негев

Детали

По его словам, Египет отвергает идею, что палестинский вопрос может быть решён исключительно военными методами. Он заявил, что Египет выступает против того, чтобы принять жителей Газы под свою юрисдикцию.

Он пояснил, что эвакуация палестинцев приведет к тому, что идея сопротивления палестинского народа будет перенесена на территорию Египта, которую в ответ начнет атаковать Израиль. Именно поэтому Каир не хочет брать на себя такую ответственность.

Вместо этого Израиль мог бы переместить палестинских беженцев в пустыню Негев, расположенную на территории страны, считает президент Египта.

Цитата

«Если палестинцев переведут в Египет, Синай станет базой операций против Израиля, и в таком случае Египет будет назван базой террористов. В Израиле есть пустыня Негев. Палестинцы могут быть перемещены в Негев, пока Израиль не сделает то, что он хочет сделать с военными группировками в секторе Газа, прежде чем возвращать беженцев обратно», – отметил Ас-Сиси.

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