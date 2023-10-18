Президент Єгипту заявив, що Ізраїль може прийняти палестинських біженців у пустелі Негев
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Ізраїль міг би перемістити палестинських біженців, які постраждали від бойових дій у секторі Газа, у пустелю Негев, що знаходиться на півдні Ізраїлю. Про це сказав президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, передає УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
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За його словами, Єгипет відкидає ідею, що палестинське питання може бути вирішено винятково військовими методами. Він заявив, шо Єгипет виступає проти того, щоб прийняти жителів Гази під свою юрисдикцію.
Він пояснив, евакуація палестинців призведе до того, що ідея спротиву палестинського народу буде перенесена на територію Єгипту, яку у відповідь почне атакувати Ізраїль. Саме тому Каїр не хоче брати на себе таку відповідальність.
Натомість Ізраїль міг би перемістити палестинських біженців у пустелю Негев, розташовану на території країни, вважає президент Єгипту.
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«Якщо палестинців переведуть в Єгипет, Сінай стане базою операцій проти Ізраїлю, і в такому випадку Єгипет буде названо базою терористів. В Ізраїлі є пустеля Негев. Палестинці можуть бути переміщені до Негева, поки Ізраїль не зробить те, що він хоче зробити з військовими угрупованнями в секторі Газb, перш ніж повертати біженців назад», – зазначив Ас-Сісі.
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