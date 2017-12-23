Президент внес в Раду законопроект об Антикоррупционном суде
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о Антикоррупционный суд. Соответствующая информация размещена на сайте ВР, передает УНН.
Сообщается, что проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционный суд" были внесены 22 декабря.
Также отмечается, что законопроект определен Главой государства как неотложный.
Напомним, 22 декабря, эксперты представили Президенту проект закона о Антикоррупционный суд, который включает в себя лучшую международную практику в различных странах, экспертные рекомендации специалистов ОБСЕ и выводы Венецианской комиссии.
Как сообщал УНН, Порошенко во время телефонного разговора с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсон проинформировал о разблокировании процесса создания Антикоррупционного суда.