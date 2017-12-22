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Експерти презентували Президенту законопроект про Антикорупційний суд

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Експерти сьогодні презентували Президенту України Петру Порошенку проект закону про Антикорупційний суд, який включає у себе найкращу міжнародну практику в різних країнах, експертні рекомендації фахівців ОБСЄ та висновки Венеційської комісії, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Адміністрації Президента.

Експерти презентували Президенту законопроект про Антикорупційний суд

“Експерти презентували Президенту Петру Порошенку проекту закону про Антикорупційний суд, який буде направлено до Верховної Ради. У нараді взяли участь Засновник Фонду Інновацій та розвитку Георгій Вашадзе, науковець Анатолій Заєць, директор Фонду інновацій та розвитку Роман Яковлєв, суддя ВССУ Валентин Сердюк та заступник Глави АПУ Олексій Філатов”, — йдеться у повідомленні АПУ.

Під час презентації Президент звернув увагу на те, що законопроект про антикорупційний суд має врахувати важливі позиції, зокрема щодо іноземних експертів, гарантії безпеки для суддів, прозорість та незалежність добору кандидатів в судді.

У свою чергу засновник Фонду Інновацій та розвитку Георгій Вашадзе повідомив, що законопроект про Антикорупційний суд включає у себе найкращу міжнародну практику в різних країнах, експертні рекомендації фахівців ОБСЄ та висновки Венеційської комісії.

“Ми маємо досвід роботи над Національним антикорупційним бюро, яке і до сьогодні у міжнародному співтоваристві є позитивним прикладом і довів свою ефективність. Ту практику, яка у нас була тоді, ми будемо чітко використовувати в цьому питанні”, — зазначив він.

Науковець і експерт ОБСЄ Анатолій Заєць розповів, що цей проект закону був розроблений на основі концепції, яка була вироблена експертами під егідою ОБСЄ, після ретельного експертного відбору фахівців, які добре знаються на цьому предметі. При цьому він висловив впевненість, що рівень законопроекту високий і такий, який “дозволяє вести фахову дискусію у стінах Верховної Ради”.

Нагадаємо, Рада відкликала депутатський законопроект про антикорупційні суди.

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