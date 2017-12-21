Рада відкликала депутатський законопроект про антикорупційні суди
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Верховна Рада України відкликала депутатський проект закону "Про антикорупційні суди" (№6011). Відповідне рішення підтримали 235 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроект про антикорупційні суди №6011 було отримано Верховною Радою від депутатів 1 лютого 2017 року.
Нагадаємо, 7 грудня П.Порошенко заявив, що самостійно підготовить і внесе законопроект про Вищий антикорупційний суд, якщо до початку наступного тижня цього не зроблять народні депутати.
Тоді ж Президент попросив народних депутатів "зняти з порядку денного старий законопроект „Про антикорупційні суди“, як це рекомендувала Венеціанська комісія, і розчистити простір для нового проекту".
Як повідомляв УНН, 15 грудня Президент Петро Порошенко заявив, що на наступному тижні планує запропонувати Верховній Раді свій проект закону про антикорупційний суд.