Президент пообіцяв наступного тижня внести законопроект про антикорупційний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко пообіцяв наступного тижня внести на розгляд Верховної Ради законопроект про антикорупційний суд. Про це він сказав сьогодні під час урочистостей з нагоди старту роботи Верховного суду, передає кореспондент УНН.
“Наступного тижня я внесу зазначений законопроект, якщо Верховна Рада розблокує і дасть можливість його зареєструвати. Впевнений в тому, що антикорупційний суд після підтримки його Верховною Радою завершить формування антикорупційної структури і дасть можливість розслідувати корупційні справи, які розслідуються НАБУ, підтримуються Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Це є надзвичайно важливо і для побудови справедливого суспільства всередині держави, і для підвищення авторитету держави у світі”, — сказав П.Порошенко.
Водночас він припустив, що цей законопроект навряд чи відразу знайде підтримку в юридичному середовищі і потребуватиме обговорення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: нардепи мають першочергово ухвалити законопроект про антикорупційний суд - МВФ
“Я знаю, що велика частина громадськості, в тому числі юридичної громадськості, не підтримає зазначений законопроект. Я просив Верховну Раду створити робочу групу для того, щоб я як Президент міг врахувати рекомендації тих чи інших фракцій Верховної Ради, щоб уникнути дискусій і вийти на компроміс. На жаль, це не було зроблено, і я сподіваюсь, що Верховна Рада наступного тижня розблокує ситуацію з антикорупційним судом, відкликавши зареєстровані законопроекти, які є неконституційними і визнаними експертами, у тому числі Веннеціанською комісією, такими, що не відповідають вимогам побудови судової системи, антикорупційного законодавства”, — зазначив Президент.
Нагадаємо, 7 грудня П.Порошенко заявив, що самостійно підготовить і внесе законопроект про Вищий антикорупційний суд, якщо до початку наступного тижня цього не зроблять народні депутати.