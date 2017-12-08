МВФ: нардепи мають першочергово ухвалити законопроект про антикорупційний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Міжнародному валютному фонді вважають, що народні депутати мають ухвалити як першочерговий законопроект про антикорупційний суд, який Президент Петро Порошенко подасть до парламенту найближчим часом. Про це йдеться у заяві голови МВФ Крістін Лагард після розмови з українським Президентом, передає УНН.
За словами К.Лагард, під час розмови з П.Порошенком вона наголосила, що розслідування та доведення вини у корупційних справах є надзвичайно важливим для боротьби з корупцією і збереження довіри суспільства. Таким чином, сторони досягли спільної позиції щодо необхідності зберегти та посилити незалежність та операційний потенціал НАБУ і САП.
Також було наголошено на необхідності створення антикорупційного суду.
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"Ми також погодилися, що невідкладне створення антикорупційного суду є ключовим додатковим фактором у цих зусиллях. Саме тому я підтримала плани Президента подати до парламенту найближчими днями законопроект, який відповідатиме рекомендаціям Венеціанської комісії та домовленостям, що були раніше досягнуті у програмі, що підтримується МВФ", - наголосила К.Лагард.
Голова МВФ відзначила, що нардепи мають згуртувалися навколо цього законопроекту та ухвалили його як першочерговий.
“Я запевнила Президента, що МВФ, пліч-о-пліч з іншими міжнародними партнерами, готовий і надалі підтримувати Україну у її боротьбі з корупцією, та закликала владу пришвидшити запровадження реформ з метою подальшого поліпшення перспектив економіки України та її народу”, - заявила К.Лагард.
Як повідомляв УНН, Президент провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ.