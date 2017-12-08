МВФ: нардепи мають першочергово ухвалити законопроект про антикорупційний суд

КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Міжнародному валютному фонді вважають, що народні депутати мають ухвалити як першочерговий законопроект про антикорупційний суд, який Президент Петро Порошенко подасть до парламенту найближчим часом. Про це йдеться у заяві голови МВФ Крістін Лагард після розмови з українським Президентом, передає УНН.