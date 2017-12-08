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Президент провів телефонну розмову з Директором-розпорядником МВФ

Президент провів телефонну розмову з Директором-розпорядником МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефону розмову з Директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Глави держави.

Петро Порошенко та Крістін Лагард скоординували підходи до створення Антикорупційного суду в Україні, з урахуванням відповідної ініціативи Глави держави, а також забезпечення ефективної діяльності антикорупційних інституцій.

Президент України та Директор-розпорядник МВФ закликали політичні сили у Верховній Раді України продемонструвати виключну відповідальність та об'єднатися у підтримці законопроекту щодо Антикорупційного суду для його якомога швидшого розгляду ще у цьому році.

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Крістін Лагард запевнила, що МВФ підтримує зусилля української влади у питанні боротьби з корупцією з урахуванням досягнень на шляху започаткування відповідних антикорупційних інституцій.

Петро Порошенко поінформував Крістін Лагард про прогрес на шляху реформ в Україні.

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