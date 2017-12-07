Глава МВФ закликала владу України забезпечити незалежність НАБУ і САП
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард закликала владу України забезпечити незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це йдеться в заяві Лагард, яка опубліковано на сайті МВФ, передає УНН.
"Ми глибоко стурбовані нещодавніми подіями в Україні, які можуть відсунути прогрес, досягнутий у створенні незалежних інституцій для боротьби з корупцією на високому рівні, включаючи Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) . Боротьба з корупцією є ключовою вимогою українського суспільства, що має вирішальне значення для досягнення міцного та рівноправного росту, і є частиною зобов'язань уряду за програмою з МВФ," - заявила К.Лагард.
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"Ми закликаємо українську владу та парламент захистити незалежність НАБУ та САП. Ми також настійно закликаємо владу швидко перейти до прийняття відповідного законодавства, щоб оперативно впровадити незалежний антикорупційний суд відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії Ради Європи, що є необхідним для надійного вирішення справ про випадок корупції на високому рівні," - підсумувала очільниця МВФ.
Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав міфом "війну" між Генеральною прокуратурою України та Національним антикорупційним бюро України.