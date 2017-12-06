США мають зупинити допомогу уряду України в разі звільнення голови НАБУ – директор аналітичного Центру Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкл Карпентер у своєму Тwitter закликав Сполучені Штати зупинити всю допомогу уряду України в разі продовження дій влади щодо антикорупціонерів. Про це повідомляє УНН.
"Якщо Верховна Рада проголосує за звільнення голови антикорупційного комітету та голови НАБУ, я рекомендую скоротити всю державну допомогу уряду до України, включно з безпековою допомогою. Це ганьба", – заявив експерт.
Зазначимо, Майкл Карпентер раніше займав посаду заступника помічника голови Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ФБР надало заяву щодо зв'язків із НАБУ, САП - документ
Нагадаємо, Transparency International Україна закликає Верховну Раду України не голосувати за проект постанови про відкликання з посади голови Комітету з питань запобігання та протидії корупції Єгора Соболєва та за проект Закону України № 7362, який дозволить парламенту простою більшістю голосів висловлювати недовіру керівникам антикорупційних органів.