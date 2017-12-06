США должно остановить помощь правительству Украины в случае увольнения главы НАБУ - директор аналитического Центра Байдена
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер в своем Тwitter призвал Соединенные Штаты остановить всю помощь правительству Украины в случае продолжения действий власти в отношении антикоррупционеров. Об этом сообщает УНН.
"Если Верховная Рада проголосует за увольнение председателя антикоррупционного комитета и председателя НАБУ, я рекомендую сократить всю государственную помощь правительства в Украину, включая помощь в политике безопасности. Это позор", - заявил эксперт.
Отметим, Майкл Карпентер ранее занимал должность заместителя помощника главы Пентагона по вопросам Украины и Евразии в администрации Барака Обамы
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Напомним, Transparency International Украина призывает Верховную Раду Украины не голосовать за проект постановления об отзыве с должности председателя Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егора Соболева и за проект Закона Украины № 7362, который позволит парламента простым большинством голосов выражать недоверие руководителям антикоррупционных органов.