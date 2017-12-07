Глава МВФ призвала власти Украины обеспечить независимость НАБУ и САП
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала власти Украины обеспечить независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом говорится в заявлении Лагард, опубликованном на сайте МВФ, передает УНН.
"Мы глубоко обеспокоены недавними событиями в Украине, которые могут отодвинуть прогресс, достигнутый в создании независимых институтов по борьбе с коррупцией на высоком уровне, включая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Борьба с коррупцией является ключевым требованием украинской общества, имеет решающее значение для достижения прочного и равноправного роста, и является частью обязательств правительства по программе с МВФ ", - заявила К.Лагард.
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"Мы призываем украинскую власть и парламент защитить независимость НАБУ и САП. Мы также настоятельно призываем власти быстро перейти к принятию соответствующего законодательства, чтобы оперативно внедрить независимый антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы, что необходимо для надежного решения дел о случае коррупции в высоком уровне ", - подытожила руководительница МВФ.
Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал мифом "войну" между Генеральной прокуратурой Украины и Национальным антикоррупционным бюро Украины.