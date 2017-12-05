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Луценко назвав міфом "війну" між ГПУ та НАБУ

Луценко назвав міфом "війну" між ГПУ та НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав міфом "війну" між Генеральною прокуратурою України та Національним антикорупційним бюро України. Про це він сьогодні заявив під час виступу у ВР, передає кореспондент УНН.

“Я хотів би спростувати, запущений прес-службою НАБУ, міф про війну між ГПУ та Національним антикорупційним бюро. Я з цифрами на руках хочу твердо заявити, що я, Луценко Юрій Віталійович, як один зі співавторів закону про НАБУ та інші антикорупційні закони, на своїй посаді робив, роблю і буду робити все, щоб всі правоохоронні органи працювали ефективно у протистоянні корупції та злочинності”, — наголосив він.

Також Генпрокурор наголосив, потрібно припинити “подальше продовження практики НАБУ першими відкривати вогонь з дискредитації будь-кого, хто сміє ставити запитання про законність діяльності цієї структури”.

Нагадаємо, 3 грудня Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що всі агенти НАБУ, які працюють під прикриттям, набрані з порушенням закону і використовують контрабандну техніку в своїй роботі.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України викликала на допит двох агентів Національного антикорупційного бюро, які провокували отримання хабара посадовцем Державної міграційної служби України. У шістьох працівників НАБУ правоохоронці провели більше 10 обшуків.

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