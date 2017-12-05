Луценко назвал мифом "войну" между ГПУ и НАБУ

"Я хотел бы опровергнуть, запущенный пресс-службой НАБУ, миф о войне между ГПУ и Национальным антикоррупционным бюро. Я с цифрами на руках хочу твердо заявить, что я, Луценко Юрий Витальевич, как один из соавторов закона о НАБУ и другие антикоррупционные законы, на своем посту делал, делаю и буду делать все, чтобы все правоохранительные органы работали эффективно в противостоянии коррупции и преступности ", - подчеркнул он.

Также Генпрокурор отметил, нужно прекратить "дальнейшее продолжение практики НАБУ первыми открывать огонь по дискредитации любого, кто смеет ставить вопрос о законности деятельности этой структуры".

Напомним, 3 декабря Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что все агенты НАБУ, которые работают под прикрытием, набранные с нарушением закона и используют контрабандную технику в своей работе.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос двух агентов Национального антикоррупционного бюро, провоцировали получение взятки должностным лицом Государственной миграционной службы Украины. У шести работников НАБУ правоохранители провели более 10 обысков.