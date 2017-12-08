Президент провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.
Петр Порошенко и Кристин Лагард скоординировали подходы к созданию Антикоррупционного суда в Украине, с учетом соответствующей инициативы Главы государства, а также обеспечение эффективной деятельности антикоррупционных институтов.
Президент Украины и Директор-распорядитель МВФ призвали политические силы в Верховной Раде Украины продемонстрировать исключительную ответственность и объединиться в поддержке законопроекта о Антикоррупционного суда для его скорейшего рассмотрения еще в этом году.
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Кристин Лагард заверила, что МВФ поддерживает усилия украинских властей в вопросе борьбы с коррупцией с учетом достижений на пути начала соответствующих антикоррупционных институтов.
Петр Порошенко сообщил Кристин Лагард о прогрессе на пути реформ в Украине.