МВФ: нардепы должны принять законопроект об антикоррупционном суде как первоочередной
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Международном валютном фонде считают, что народные депутаты должны принять как первоочередной законопроект об антикоррупционном суде, который Президент Петр Порошенко подаст в парламент в ближайшее время. Об этом говорится в заявлении главы МВФ Кристин Лагард после разговора с украинским Президентом, передает УНН.
По словам К.Лагард, во время разговора с П.Порошенко она подчеркнула, что расследование и доказательства вины по коррупционным делам является чрезвычайно важным для борьбы с коррупцией и сохранения доверия общества. Таким образом, стороны достигли общей позиции о необходимости сохранить и усилить независимость и операционный потенциал НАБУ и САП.
Также была отмечена необходимость создания антикоррупционного суда.
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"Мы также согласились, что безотлагательное создание антикоррупционного суда является ключевым дополнительным фактором в этих усилиях. Именно поэтому я поддержал планы президента подать в парламент в ближайшие дни законопроект, который будет отвечать рекомендациям Венецианской комиссии и договоренностям, которые были ранее достигнутые в программе, поддерживаемой МВФ", - отметила К.Лагард.
Глава МВФ отметила, что нардепы должны сплотиться вокруг этого законопроекта и принять его как первоочередной.
"Я заверила Президента, что МВФ, бок о бок с другими международными партнерами, готов и в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе с коррупцией, и призвала власти ускорить введение реформ с целью дальнейшего улучшения перспектив экономики Украины и ее народа", - заявила К.Лагард.
Как сообщал УНН, Президент провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ.