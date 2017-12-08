МВФ: нардепы должны принять законопроект об антикоррупционном суде как первоочередной

По словам К.Лагард, во время разговора с П.Порошенко она подчеркнула, что расследование и доказательства вины по коррупционным делам является чрезвычайно важным для борьбы с коррупцией и сохранения доверия общества. Таким образом, стороны достигли общей позиции о необходимости сохранить и усилить независимость и операционный потенциал НАБУ и САП.

Также была отмечена необходимость создания антикоррупционного суда.

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"Мы также согласились, что безотлагательное создание антикоррупционного суда является ключевым дополнительным фактором в этих усилиях. Именно поэтому я поддержал планы президента подать в парламент в ближайшие дни законопроект, который будет отвечать рекомендациям Венецианской комиссии и договоренностям, которые были ранее достигнутые в программе, поддерживаемой МВФ", - отметила К.Лагард.

Глава МВФ отметила, что нардепы должны сплотиться вокруг этого законопроекта и принять его как первоочередной.

"Я заверила Президента, что МВФ, бок о бок с другими международными партнерами, готов и в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе с коррупцией, и призвала власти ускорить введение реформ с целью дальнейшего улучшения перспектив экономики Украины и ее народа", - заявила К.Лагард.

Как сообщал УНН, Президент провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ.