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Президент пообещал на следующей неделе внести законопроект об антикоррупционном суде

Президент пообещал на следующей неделе внести законопроект об антикоррупционном суде

Киев  •  УНН

 • 9633 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко пообещал на следующей неделе внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об антикоррупционном суде. Об этом он сказал сегодня во время торжеств по случаю старта работы Верховного суда, передает корреспондент УНН.

"На следующей неделе я внесу указанный законопроект, если Верховная Рада разблокирует и даст возможность его зарегистрировать. Уверен в том, что антикоррупционный суд после поддержки его Верховной Радой завершит формирование антикоррупционной структуры и даст возможность расследовать коррупционные дела, которые расследуются НАБУ, поддерживаются Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Это чрезвычайно важно и для построения справедливого общества внутри государства, и для повышения авторитета государства в мире", - сказал П.Порошенко.

В то же время он предположил, что этот законопроект вряд ли сразу найдет поддержку в юридической среде и будет требовать обсуждения.

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"Я знаю, что большая часть общественности, в том числе юридической общественности, не поддержит указанный законопроект. Я просил Верховную Раду создать рабочую группу для того, чтобы я как Президент мог учесть рекомендации тех или иных фракций Верховной Рады, чтобы избежать дискуссий и выйти на компромисс. К сожалению, это не было сделано, и я надеюсь, что Верховная Рада на следующей неделе разблокирует ситуацию с антикоррупционным судом, отозвав зарегистрированные законопроекты, которые являются неконституционными и признанными экспертами, в том числе Венецианской комиссией, такими, которые не отвечают требованиям построения судебной системы, антикоррупционного законодательства", - отметил Президент.

Напомним, 7 декабря П.Порошенко заявил, что самостоятельно подготовит и внесет законопроект о Высшем антикоррупционный суд, если до начала следующей недели этого не сделают народные депутаты.

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