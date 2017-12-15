Президент пообещал на следующей неделе внести законопроект об антикоррупционном суде

"На следующей неделе я внесу указанный законопроект, если Верховная Рада разблокирует и даст возможность его зарегистрировать. Уверен в том, что антикоррупционный суд после поддержки его Верховной Радой завершит формирование антикоррупционной структуры и даст возможность расследовать коррупционные дела, которые расследуются НАБУ, поддерживаются Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Это чрезвычайно важно и для построения справедливого общества внутри государства, и для повышения авторитета государства в мире", - сказал П.Порошенко.

В то же время он предположил, что этот законопроект вряд ли сразу найдет поддержку в юридической среде и будет требовать обсуждения.

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"Я знаю, что большая часть общественности, в том числе юридической общественности, не поддержит указанный законопроект. Я просил Верховную Раду создать рабочую группу для того, чтобы я как Президент мог учесть рекомендации тех или иных фракций Верховной Рады, чтобы избежать дискуссий и выйти на компромисс. К сожалению, это не было сделано, и я надеюсь, что Верховная Рада на следующей неделе разблокирует ситуацию с антикоррупционным судом, отозвав зарегистрированные законопроекты, которые являются неконституционными и признанными экспертами, в том числе Венецианской комиссией, такими, которые не отвечают требованиям построения судебной системы, антикоррупционного законодательства", - отметил Президент.

Напомним, 7 декабря П.Порошенко заявил, что самостоятельно подготовит и внесет законопроект о Высшем антикоррупционный суд, если до начала следующей недели этого не сделают народные депутаты.