Рада отозвала депутатский законопроект об антикоррупционных судах
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Верховная Рада Украины отозвала депутатский проект закона "Об антикоррупционных судах" (№6011). Соответствующее решение поддержали 235 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Законопроект об антикоррупционных суды №6011 было получено Верховной Радой от депутатов 1 февраля 2017 года.
Напомним, 7 декабря П.Порошенко заявил, что самостоятельно подготовит и внесет законопроект о Высшем антикоррупционном суде, если до начала следующей недели этого не сделают народные депутаты.
Тогда же Президент попросил народных депутатов "снять с повестки дня старый законопроект "О антикоррупционных судах", как это рекомендовала Венецианская комиссия, и расчистить пространство для нового проекта".
Как сообщал УНН, 15 декабря Президент Петр Порошенко заявил, что на следующей неделе планирует предложить Верховной Раде свой проект закона об антикоррупционном суде.